أحمد سعد في افتتاح أسطوري لمهرجان دبي بحضور أكثر من ٥٠ ألفًا

الفجر الفني
أحمد سعد
أحمد سعد

أحيا النجم أحمد سعد قبل قليل، حفله الغنائي الضخم الذي خرج بشكل أسطوري وذلك بافتتاح مهرجان دبي للتسوق حيث رفع الحفل شعار كامل العدد بحضور جماهيري تخطى ٥٠ ألفا من جمهور "سعد" من كل أنحاء العالم.

 

وأعدت الشركة المنظمة استعدادات غير مسبوقة للحفل الجماهيري خاصة أن أحمد سعد أصبح من النجوم أصحاب الحفلات الجماهيرية الضخمة والتي تتطلب استعدادات بشكل مختلف، واستقبلت  الألعاب النارية أحمد سعد بشكل ضخم ومبهر كما جهزت الشركة المنظمة شاشات عملاقة، وجاء الحفل من تنظيم شادي بطرس شركة سيا برو التي تنظم المهرجان بشكل كامل والذي يستمر حتى ١٢ من يناير القادم.

 

وقدم أحمد سعد عددا كبيرا من أغانيه الحديثة والسابقة ولبى عدد من طلبات الجمهور الذي تعالت هتافاته وصيحاته إعجابا بما يقدمه سعد، وفتح حوارا مع الجمهور بشكل طريف في أكثر من مناسبة، كما نزل إلى الجمهور وغنى عدد من أغنياته مع الأطفال وهو ما أشعل حماس الجمهور بشكل كبير.

أحمد سعد ألا الألعاب النارية افتتاح مهرجان النجم احمد سعد حضور جماهيري دبي للتسوق

مواد متعلقة

"6 مدن و6 حفلات".. عزيز مرقة يروج لجولته بالسعودية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × النصر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد النصر مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × النصر بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 النصر | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024