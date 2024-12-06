أهداف مباراة إنتر ميلان وبارما في الدوري الإيطالي.. فيديو

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة إنتر ميلان وبارما في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

وفاز إنتر ميلان بثلاثية مقابل هدف وحيد فقط في مشوار الكالتشيو لهذه النسخة.

أهداف مباراة إنتر ميلان وبارما في الدوري الإيطالي

افتتح فيديريكو ديماركو التسجيل لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وعزز باريلا بالهدف الثاني في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني لصالح إنتر ميلان.

الإنتر يفوز على بارما بنتيجة 3-1 في افتتاحية الجولة الـ15 من الكالتشيو ⚫️🔵



شاهد أهداف المباراة بتعليق بلال علام ⚽️#إنتر_بارما

#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/DdwBoE5fk2 — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 6، 2024

وفي الدقيقة 67 أضاف ماركوس تورام هدف إنتر ميلان الثالث في شباك فريق بارما.

وقلص ماتيو دارميان النتيجة بهدف بارما الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81.

