أهداف مباراة إنتر ميلان وبارما في الدوري الإيطالي.. فيديو

الفجر الرياضي
إنتر ميلان
إنتر ميلان

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة إنتر ميلان وبارما في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

وفاز إنتر ميلان بثلاثية مقابل هدف وحيد فقط في مشوار الكالتشيو لهذه النسخة.

أهداف مباراة إنتر ميلان وبارما في الدوري الإيطالي

افتتح فيديريكو ديماركو التسجيل لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وعزز باريلا بالهدف الثاني في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني لصالح إنتر ميلان.

وفي الدقيقة 67 أضاف ماركوس تورام هدف إنتر ميلان الثالث في شباك فريق بارما.

وقلص ماتيو دارميان  النتيجة بهدف بارما الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81.
 

أهداف مباراة الدورى الايطالى انتر ميلان إنتر ميلان وبارما

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