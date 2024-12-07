أولى جلسات محاكمة متهم بسرقة فيلا كبير مخرجي التليفزيون بالشيخ زايد

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة متهم بسرقة فيلا كبير مخرجي التليفزيون المصري بالشيخ زايد.

كانت أمرت نيابة الشيخ زايد، بإحالة المتهم بسرقة فيلا كبير مخرجي التليفزيون المصري إلى محكمة الجنح بتهمة السرقة، بينما تمت إحالة المتهم الثاني إلى محكمة الطفل كونه حدثًا.

واعترف المتهمان أمام جهات التحقيق أنهما ارتكبا الواقعة، حيث تسللا إلى فيلا المجني عليه بكومبوند الربوة في مدينة الشيخ زايد، مستغلين خلوها من قاطنيها واستوليا على المسروقات وفرا هاربين.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة الشيخ زايد بإبلاغ كبير المخرجين بالتليفزيون المصري باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية وساعات ثمينة من فيلته.

وانتقل فريق من المباحث لإجراء المعاينة وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت تسلل المتهمين إلى الفيلا.