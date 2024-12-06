عاجل| أول تعليق لـ الوفد بشأن أزمة النائب سليمان وهدان بسبب الحزب الجديد

كشف المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حقيقة وجود خلاف بين النائب سليمان وهدان، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، موضحا أن النائب سليمان وهدان عندما حضر الاجتماع التأسيسي للحزب الجديد كما أذيع.

وأشار قورة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدكتور عبد السند تواصل مع النائب وهدان لسؤاله عن انضمامه للحزب الجديد ولكنه نفى ولكن بعدها انتشرت صورة للنائب سليمان وهدان بصفته أحد مؤسسي الحزب الجديد.

وأضاف أن الدكتور عبد السند يمامة أصدر قرارا بفصل سليمان وهدان وذلك بعد الإعلان أن وهدان أحد مؤسسي الحزب الجديد، وهذا لا يجوز.