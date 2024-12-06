كالزادا: انتقال رونالدو إلى الهلال "خيال علمي"

وصف ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بأنه "خيال علمي"، مضيفًا بأنه ليس الوقت المناسب للحديث عن الانتقالات.

وأوقعت قرعة مونديال الأندية، التي أقيمت، الخميس، بمدينة ميامي الأميركية، ريال مدريد في المجموعة الثامنة برفقة الهلال وباتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي، حيث تقام المسابقة للمرة الأولى بنظامها الجديد المكون من 32 ناديًا، في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

وقال كالزادا لموقع "ذا أثلتيك" بعد سؤاله عن إمكانية التعاقد مع رونالدو: هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن اللاعبين.

وأضاف: يبدو الأمر وكأنه خيال علمي. كريستيانو رونالدو ليس لاعبًا للهلال، لذلك من الصعب التعليق على هذا الأمر.

وانتقل رونالدو للنصر في يناير 2023 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ سجل 73 هدفًا وصنع 18 في 82 مباراة.