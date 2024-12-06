كالزادا: انتقال رونالدو إلى الهلال "خيال علمي"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

وصف ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بأنه "خيال علمي"، مضيفًا بأنه ليس الوقت المناسب للحديث عن الانتقالات.

وأوقعت قرعة مونديال الأندية، التي أقيمت، الخميس، بمدينة ميامي الأميركية، ريال مدريد في المجموعة الثامنة برفقة الهلال وباتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي، حيث تقام المسابقة للمرة الأولى بنظامها الجديد المكون من 32 ناديًا، في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

txt

أول قرار من جوميز بعد وصول الزمالك إلى نيجيريا

txt

أهداف مباراة إنتر ميلان وبارما في الدوري الإيطالي.. فيديو

وقال كالزادا لموقع "ذا أثلتيك" بعد سؤاله عن إمكانية التعاقد مع رونالدو: هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن اللاعبين.

وأضاف: يبدو الأمر وكأنه خيال علمي. كريستيانو رونالدو ليس لاعبًا للهلال، لذلك من الصعب التعليق على هذا الأمر.

وانتقل رونالدو للنصر في يناير 2023 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ سجل 73 هدفًا وصنع 18 في 82 مباراة.

البرتغالي كريستيانو رونالدو الدورى الايطالى باتشوكا المكسيكي انتقال رونالدو إنتر ميلان وبارما
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × النصر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد النصر مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × النصر بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 النصر | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024