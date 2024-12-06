"خطوبة أونلاين".. الفجر تشارك عروس الإسكندريةخطوبتها عبر بث مباشر بسبب غربة العريس

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جانب من الخطوبة الأون
جانب من الخطوبة الأون لاين

شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم، الجمعة،  في واقعة فريدة من نوعها،  احتفالًا غير تقليدي لخطوبة عروسين عبر الإنترنت، حيث نظما حفل خطوبتهما في جو عائلي بسيط،  تم  بثه عبر "فيديو كول" على أحد مواقع السوشيال ميديا، وذلك بسبب سفر العريس خارج مصر.

وقامت أخت العريس، خلال الحفل،  بتلبيس العروسة خاتم الخطوبة في مشهد مؤثر وغير مألوف، ليكون هذا الحدث لحظة فارقة في حياة العروسين رغم بُعد المسافة بينهما، وعبر العريس عن فرحته الغامرة من خلال بث مباشر لــ "الفجر"  عن سعادته الكبيرة وموضحًا أنه كاد أن يبكي من شدة التأثر.

ومن جانبها، أعربت العروس عن سعادتها الكبيرة بتلك اللحظة الاستثنائية، وقالت إنها رغم فرحتها العميقة، كانت تتمنى أن يكون الاحتفال بحضور العريس بجانبها، ويعد هذا الاحتفال ليس فقط تعبيرًا عن الحب الكبير بين العروسين، بل هو رسالة قوية للمجتمع، تبرز أن الحب لا يعرف المستحيل، وأن المسافات ليست عائقًا أمام الارتباط، مؤكدة أن هذه اللحظة تعكس القدرة على تخطي التحديات مهما كانت.

 

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