إلغاء نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا

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بوابة الفجر

ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت قناة "Digi24" التلفزيونية نقلا عن مصادر رسمية.

وقالت المصادر إن "المحكمة الدستورية قررت الجمعة إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وهذا يعني أن عملية الانتخابات الرئاسية برمتها ستبدأ من جديد".

وأوضحت المصادر أن هذا القرار اتخذ بعد اجتماع عاجل على خلفية تلقي عدد كبير من الطلبات لإلغاء نتائج الانتخابات على خلفية تقارير حول وجود انتهاكات للحملات الانتخابية.

وبدأت المحكمة الدستورية في رومانيا الخميس الماضي النظر في المطالبة بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي تقدم بها رئيس حزب المحافظين الوطني، كريستيان تيرغيس، الذي جاء في المركز التاسع في الانتخابات، بسبب تدخل في الانتخابات على حد تعبيره.

وأعلن المكتب الانتخابي المركزي في رومانيا أن المرشح المستقل كالين جورجسكو حصل على 22.94% من الأصوات، بينما حصلت إلينا لاسكوني، زعيمة حزب اتحاد الإنقاذ الروماني المعارض على 19.18% من الأصوات، وبلغت نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات 52.55%.

الانتخابات الرئاسية المحكمة الدستورية حزب المحافظين نتائج الجولة الأولى
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