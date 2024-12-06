كامل الوزير يلتقي غدا المستثمرين بمحافظة الجيزة لحل مشكلات المصانع المتعثرة

يلتقي غدًا السبت المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مع المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، وذلك في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس. يأتي اللقاء ضمن جهود الدولة لتوفير بيئة عمل ملائمة ودعم القطاع الصناعي.





في إطار توجيهات الرئيس السيسي:

يأتي هذا الاجتماع استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدفع عجلة الصناعة والاستثمار، وحل المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة، مع التركيز على إيجاد حلول فورية لإعادة تشغيلها وتحقيق التنمية المستدامة.





تسهيلات ودعم للمستثمرين:

صرح المهندس عادل النجار أن اللقاء يعكس حرص الدولة على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، مع الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها محافظة الجيزة، بما في ذلك التنوع الكبير في الأنشطة الصناعية. وأكد على أهمية العمل وفق خطة واضحة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المختصة، لتحويل المناطق الصناعية بالمحافظة إلى نماذج متكاملة الخدمات والبنية التحتية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.





فرصة للمناقشة والحوار:

وأشار المحافظ إلى أن المستثمرين الصناعيين بالمحافظة تمت دعوتهم للمشاركة في اللقاء، الذي سيشكل فرصة هامة لبحث المشكلات التي تواجههم وطرح الحلول المناسبة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي في محافظة الجيزة.