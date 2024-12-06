معلق مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يخوض فريق ريال مدريد، مباراة قوية ضد جيرونا مساء السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويواجه فريق ريال مدريد، نظيره جيرونا في إطار منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد جيرونا على ملعب “مونتيليفي”، السبت 7 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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معلق مباراة ريال مدريد وجيرونا

يتولى التونسي عصام الشوالي، مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد وجيرونا، غدًا السبت، عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية.

ويحتل فريق ريال مدريد، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة.

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