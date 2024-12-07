طريقة التقديم على الوحدات السكنية في مشروع "سكن لكل المصريين 5"

تواصل وزارة الإسكان الاجتماعي بيع كراسات شروط وحدات سكنية في مشروع "سكن لكل المصريين 5" تعرف على شروط التقديم في الوحدات السكنية في مشروع سكن لكل المصريين 5.

هذا هو موعد إنتهاء فترة التقديم على الوحدات السكنية في مشروع سكن لكل المصريين 5

حيث مدت وزارة الإسكان الاجتماعي فترة التقديم في مشروع سكن لكل المصريين 5 حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر كما يتم بيع كراسات شروط وحدات مبادرة "سكن لكل المصريين 5" في مكاتب البريد في مختلف أنحاء الجمهورية وحاز مشروع سكن لكل المصريين 5 على إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شرائها، بعد توقف دام ثلاثة أيام وقررت الوزارة تمديد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز للراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 24 ديسمبر، لتعويض فترة التوقف المؤقت.

وحدات سكنية

تعرف على الفئات الاقتصادية التي تستطيع التقديم في مشروع سكن لكل المصريين 5

حيث تشمل المبادرة إمكانية حصول المواطنين من فئة محدودي الدخل الذين يصل دخلهم الشهري إلى 3500 جنيه على وحدات سكنية عن طريق نظام التقسيط للوحدات السكنيه في مشروع "سكن لكل المصريين 5"

كما تتضمن المبادرة خيارات سداد متنوعة تناسب أصحاب الدخول المختلفة مثل:

• أصحاب الدخول الشهرية التي تبدأ من 3500 جنيه يمكنهم الحصول على شقة بقسط شهري قدره 897 جنيهًا.

•أصحاب الدخول الشهرية التي تبدأ من 3700 جنيه يمكنهم التقديم للحصول على وحدة سكنية بقسط شهري يبلغ 1828 جنيهًا.

أين تقع أماكن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم

و تقع أماكن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في 16 محافظة وهي:

الجيزة، الشرقية، المنوفية، الفيوم، الإسماعيلية، البحيرة، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر، وأسوان كم فتح صندوق الاسكان الاجتماعي باب الحجز والتقديم لذوي الهمم ضمن الطرح الخامس للمبادرة في مشروع سكن لكل المصريين 5.