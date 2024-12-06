20 شهيدًا بقصف إسرائيلي على النصيرات وسط غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

استشهد نحو 20 فلسطينيًا بينهم أطفال، مساء اليوم الجمعة، بقصف للطيران الحربي الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" إن طيران إسرائيلي قصف منزلًا مخلى من سكانه في مخيم النصيرات، ما أدى لمقتل 17 مواطنًا على الأقل، منهم 6 أطفال و5 سيدات، وجرح آخرين من المنازل المجاورة.

كما قتلت فتاة عقب قصف مدفعية الجيش الإسرائيلي خيام النازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن عدد القتلى في قطاع غزة، ارتفع منذ فجر الجمعة إلى 63 قتيلًا 35 منهم في شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44612 قتيلًا والجرحى إلى 105834، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت الوزارة الفلسطينية في تقريرها لليوم 427 من الحرب على قطاع غزة، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 قتيلًا و95 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية".

كما أشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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