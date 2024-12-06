الزمالك يفوز على أصحاب الجياد في دوري كرة اليد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 34 - 17، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة القوات المسلحة بسموحة، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة لبطولة دوري المحترفين.

الزمالك يهزم أصحاب الجياد

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 19 - 9  ، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 34 - 17.

txt

أول قرار من جوميز بعد وصول الزمالك إلى نيجيريا

txt

الزمالك يهزم المصرية للاتصالات في دوري السلة

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، محمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، ماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، جمال شعبان مديرًا إداريًا".
 

أحداث المباراة أبناء ميت عقبة الزمالك القوات المسلحة بطولة دوري المحترفين

مواد متعلقة

الأهلي في مواجهة أورلاندو بيراتس.. صدام يحمل آمال كسر عقدة أفريقية عمرها 23 عامًا

شباب الزمالك يهزم الأهلي في قمة اليد ويواصل تألقه بالدوري

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × النصر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد النصر مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

نجم الزمالك السابق: مباراة إنيمبا مهمة لمواصلة الانتصارات.. وهذا اللاعب إضافة للأبيض

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × النصر بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل| أول تعليق لـ الوفد بشأن أزمة النائب سليمان وهدان بسبب الحزب الجديد