نجم الزمالك السابق: مباراة إنيمبا مهمة لمواصلة الانتصارات.. وهذا اللاعب إضافة للأبيض

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أكد مصطفى نجم، لاعب نادي الزمالك السابق، أن معنويات الفريق مرتفعة بعد الفوز على بباك بولز وغزل المحلة، مشددا على أن الفريق يرغي في مواصلة الانتصارات.

مصطفى نجم: مباراة إنيمبا مهمة وناصر منسي يطمح لتحقيق لقب الهداف

وقال نجم في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة إنيمبا مهمة لفريق الزمالك لمواصلة الانتصارات وتحقيق 6 نقاط ومن ثم ضمان التأهل مبكرا لدور ربع النهائي والفريق يقدم أداء جيد".

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وأضاف: "ناصر منسي يقدم مستوة مميز للغاية ولديه طموح أن يكون هداف الدوري هذا الموسم والزمالك يمتلك أيضا أكثر من مهاجك مميز ولكن غيابه لن يؤثر على الزمالك".

وأوضح: "عمر فرج لديه إمكانيات كبيرة ومحطة جيدة داخل منطقة الجزاء وسيكون اضافة كبيرة في الفترة المقبلة".

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