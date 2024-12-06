ميلان يتلقى خسارة مفاجئة أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي

نجح أتالانتا في خطف ثلاث نقاط ثمينة من نظيره ميلان بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

ميلان يخسر أمام أتلانتا

وبهذه النتيجة، يحتل ميلان المركز السابع برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما خطف أتلانتا صدارة الكالتشيو برصيد 34 نقطة.

بدأت المباراة متكافئة بين الجانبين من حيث الهجمات حتى امكن لاعبو أتلانتا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق دي كيتيلاري الذي تصدى لركلة حرة مباشرة برأسه ليسدد الكرة على يمين مرمى ميلان ويعلن عن أول أهداف اللقاء.

شن لاعبو ميلان هجومهم على مرمى أتلانتا حتى تمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 23 عندما مرر رافائيل لياو الكرة لزميله ألفارو موراتا الذي سدد الكرة في مرمى أتلانتا الخالي.

شن كلا الفريقين هجماتهم على مرمى الآخر وحاولا خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

أما الشوط الثاني فكان متواضعا من كلا الجانبين حتى تمكن لاعبو أتلانتا من خطف هدف الفوز في الدقيقة 87 عن طريق أديمولا لوكمان الذي تصدى برأسه لركلة ركنية ببراعة ليسدد الكرة على يسار مرمى ميلان.

حاول لاعبو ميلان في الوقت القليل من المباراة خطف هدف التعادل ولكنهم فشلوا في ذلك لينتهي اللقاء بفوز أتلانتا بهدفين مقابل هدف لميلان.