موعد المؤتمر الصحفي لجوزيه جوميز قبل مباراة إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

يُعقد المؤتمر الصحفي للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الثانية عشرة ظهر غدًا السبت بتوقيت نيجيريا، الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، للحديث عن مباراة الأبيض أمام إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و تقرر تواجد حسام عبد المجيد مدافع الفريق في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل نيجيريا.

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موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

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نجم الزمالك السابق: مباراة إنيمبا مهمة لمواصلة الانتصارات.. وهذا اللاعب إضافة للأبيض

وفي سياق متصل يٌعقد المؤتمر الصحفي الخاص بـ "ايما اولاريواجى" المدير الفنى لفريق إنيمبا في الثانية عشرة والنصف ظهر غدًا السبت بتوقيت نيجيريا، الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.
ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية..

الزمالك وإنيمبا المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك الكونفدرالية الإفريقية كأس الكونفدرالية

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