رئيس اللجنة الهندسية لـ الزمالك: تم توفير 500 مليون جنيه كأصول ثابتة وجددنا ملاعب اليد والطائرة والقدم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد المهندس مجدي ميشيل، رئيس اللجنة الهندسية بنادي الزمالك، أن النادي هو أكبر قلعة رياضية في مصر ويستحق هذا اللقب عن جدارة واستحقاق.

ميشيل: الانتماء لنادي الزمالك شرف كبير

وقال ميشيل في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الانتماء لنادي الزمالك شرف كبير، تم تجديد 10 ألاف متر إنترلوك داخل النادي وتم ردم حمامات السباحة المخالفة، وتم استخدام 5 الاف متر كانت مهدرة وغير مستخدمة".

وأضاف: "تم إضافة لنادي الزمالك منطقة بقيمة 500 مليون جنيه كأصول ثابتة وذلك بفكرة هندسية من خلال إنشاء ملعب كرة يد وجيم وتجديد ملاعب كرة يد وإنشاء ملعب كرة شاطئية".

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وأوضح: "العيادة الطبية هي الأفضل في مصر من بين جميع الأندية، وتم إنشاء حمام سباحة مغطاة للسيدات، وتم تطوير غرف خلع ملابس بطريقة عالمية للفريق الأول لكرة القدم وملحق بها كافتريا وغرفة اجتماعات".

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