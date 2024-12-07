سيدة تلحق بابنتها بعد يومين من وفاتها ببورسعيد

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سيدة تلحق بابنتها
سيدة تلحق بابنتها بعد يومين من وفاتها ببورسعيد

 

 

توفيت السيدة ايناس يسري بنت محافظة بورسعيد، وذلك بعد يومين من وفاة نجلتها التي اطلق عليها أهالي محافظة بورسعيد عروس الجنة، مما تسبب في حالة من الحزن والألم لمستخدموا مواقع التواصل الإجتماعي.


السيدة المتوفية إيناس كانت موظفة في حي المناخ ثم وتم انتدابها في إدارة المرور، وكانت تعاني من السرطان لسنوات طويلة، وتم شفاها، ولكنها كانت تخضع في كل فترة للعلاج، وكانت تقيم في مساكن الحرفين ببورسعيد، وعرف عن السيدة المتوفاة أنها بشوشة خدومة نظيفة اليد.


أصيبت  بسمة عزوز نجلة السيدة بالسرطان، وكانت في كلية التمريض، ولكنها اكتشفت في مراحل متأخرة، وفارقت الحياة قبل يومين متأثرة بالمرض، ولم تتحمل الأم فراق ابنتها ولحقت بها بعد يومين.

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