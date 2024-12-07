ميسي يحصد جائزة الأفضل في الدوري الأمريكي لموسم 2024

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن فوز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في الـMLS لموسم 2024، وذلك بعد قيادته لفريق إنتر ميامي للفوز بأول درع مشجعين كأعلى نادٍ في الموسم العادي.

ميسي يحصد جائزة الأفضل في الدوري الأمريكي لموسم 2024

وأظهر ميسي في موسمه الكامل الأول مع إنتر ميامي، والذي انضم إليه في يوليو 2023، أداءً رائعًا حيث سجل 20 هدفًا في 19 مباراة، بينما حقق فريقه رقمًا قياسيًا في الدوري برصيد 74 نقطة.

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وأصبح ميسي، البالغ من العمر 37 عامًا، أول لاعب في تاريخ إنتر ميامي ينال هذا التكريم الفردي المرموق، الذي تم إعادة تسميته في عام 2015 تكريمًا للاعب السابق دونوفان، الذي لعب دورًا حيويًا في تأسيس الدوري.

وتفوق ميسي على عدة لاعبين بارزين في المنافسة على الجائزة، بما في ذلك مهاجم كولومبوس كرو كوتشو هيرنانديز، ولاعب وسط بورتلاند تيمبرز إيفاندر، وكريستيان بنتيكي من دي. سي. يونايتد، وزميله في إنتر ميامي لويس سواريز، ليحقق إنجازًا جديدًا في مسيرته الرياضية.

 

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