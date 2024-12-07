مدرب برشلونة: أراوخو لن يواجه بيتيس لكنه جاهز لدورتموند

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد مدرب برشلونة، هانزي فليك، أن الأوروغواني رونالد أراوخو، لن يسافر مع الفريق إلى إشبيلية للقاء ريال بيتيس غدًا السبت، بـ "الليغا"، لكنه قد ينضم لاحقًا، لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

مدرب برشلونة: أراوخو لن يواجه بيتيس لكنه جاهز لدورتموند

ويتدرب أراوخو بشكل طبيعي حاليًا مع الفريق الكتالوني، بعد تعافيه من إصابة في الفخذ الأيمن في بطولة "كوبا أمريكا" الصيف الماضي.

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وقال فليك: "بالنسبة لمباراة الغد فبالتأكيد لن يدخلها، بعدها سنذهب إلى دورتموند، لكننا لم نخطط لكي يحضر أراوخو في دكة البدلاء، الهدف من البداية أن يذهب معنا لمواجهة ليجانيس" يوم 15 من الشهر الجاري.

وأضاف: "في الوضع الحالي كل الأمور تسير بشكل جيد ولحسن الحظ أننا سننهي العام وجميع اللاعبين بخير"، باستثناء المصابين لفترة طويلة، الحارس مارك تير شتيغن ولاعب الوسط مارك بيرنال.

 

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