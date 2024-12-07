الترجي التونسي يتعادل سلبيًا مع ساجرادا الأنجولي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

سقط الترجي التونسي في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ساغرادا الأنغولي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

الترجي التونسي يتعادل سلبيًا مع ساجرادا الأنجولي

ولم ينجح الترجي في تحقيق فوز ثان في البطولة، بعد فوزه الكبير برباعية  نظيفة في الجولة الأولى على دغوليبا المالي، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، في انتظار نتيجة مباراة بيراميدز المصري ودغوليبا.

txt

مايوركا يسقط في فخ سلتا فيجو

txt

باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا أمام اوكسير في الدوري الفرنسي


على الجانب الآخر، حصل ساغرادا على أول نقطة في مشواره بالبطولة، بعدما استهلها بهزيمة قاسية بـ5 أهداف مقابل هدف أمام بيراميدز.
ويلتقي الترجي في الجولة المقبلة مع بيراميدز في تونس، فيما يحل ساغرادا ضيفًا على دغوليبا في الجولة ذاتها.
 

مواد متعلقة

ميسي يحصد جائزة الأفضل في الدوري الأمريكي لموسم 2024

القادسية يفوز على الخلود
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

هوتسلر: بونانوتي لديه مستقبل باهر في برايتون

محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد

وصول المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى مصر

بعد رفضه التنحي.. ما هي شروط إقالة الرئيس وفق الدستور الفرنسي؟

سيدة تلحق بابنتها بعد يومين من وفاتها ببورسعيد

أولى جلسات محاكمة متهم بسرقة فيلا كبير مخرجي التليفزيون بالشيخ زايد

ما سبب استبعاد مادويكي من تشكيل تشيلسي أمام أستون فيلا؟