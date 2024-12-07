سقط الترجي التونسي في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ساغرادا الأنغولي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

الترجي التونسي يتعادل سلبيًا مع ساجرادا الأنجولي

ولم ينجح الترجي في تحقيق فوز ثان في البطولة، بعد فوزه الكبير برباعية نظيفة في الجولة الأولى على دغوليبا المالي، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، في انتظار نتيجة مباراة بيراميدز المصري ودغوليبا.



على الجانب الآخر، حصل ساغرادا على أول نقطة في مشواره بالبطولة، بعدما استهلها بهزيمة قاسية بـ5 أهداف مقابل هدف أمام بيراميدز.

ويلتقي الترجي في الجولة المقبلة مع بيراميدز في تونس، فيما يحل ساغرادا ضيفًا على دغوليبا في الجولة ذاتها.

