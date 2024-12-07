هوتسلر: بونانوتي لديه مستقبل باهر في برايتون

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعرب فابيان هوتسلر، مدرب برايتون، عن اعتقاده بأن اللاعب الشاب الموهوب فاكوندو بونانوتي لديه مستقبل باهر في النادي بناء على أدائه المذهل أثناء إعارته مع فريق ليستر سيتي.

هوتسلر: بونانوتي لديه مستقبل باهر في برايتون

وسجل الأرجنتيني الدولي بونانوتي 4 أهداف، وصنع هدفين في 12 مباراة شارك بها منذ انتقاله على سبيل الإعارة لفريق ليستر في الصيف الماضي.

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وسيكون بونانوتي، 19 عامًا، الذي ارتبط اسمه بالانتقال لتوتنهام مؤخرًا، غير متاح للعب أمام ناديه الأصلي عندما يسافر برايتون لمواجهة ليستر سيتي بعد غد الأحد.

وقال هوتسلر "متأكد أنه سيكون لديه مستقبل هنا إذا استمر في التطور الذي بدأه".

وأضاف "من المهم للاعبين الشباب أن يلعبوا، وأن يحصلوا على الوقت الذي يحتاجونه للتطور، ولهذا السبب نحن سعداء بأنه اتخذ هذا القرار معنا".

وأكد:"إذا استمر في هذا التطور، سيكون لديه مستقبل باهر هنا في برايتون وبعدها سيكون الأمر متعلق بنا لجعله يستمر في هذا التطور عندما يعود هنا إلى النادي".

وسجل بونانوتي 5 أهداف في 50 مباراة شارك بها مع برايتون بعد انضمامه من روزاريو سنترال الأرجنتيني في يناير/كانون الثاني 2023 قبل أن يرحل بشكل مؤقت.

وأكد هورتسلر: "هو يقوم بعمل عظيم. سعداء للغاية بأدائه وأنه يقدم العديد من المباريات الجيدة مع ليستر حتى الآن".

وأضاف: "نحن على تواصل. هو شخص جيد للغاية، هو متواضع للغاية ويحب التدرب بكد، والآن يثبت أن لديه إمكانات كبيرة".

 

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