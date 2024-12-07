شتوتجارت يقلب تأخره أمام يونيون برلين لفوز مثير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قلب شتوتجارت، تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه يونيون برلين، للفوز (3-2) اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة ال13 من الدوري الألماني.

شتوتجارت يقلب تأخره أمام يونيون برلين لفوز مثير

وأنهى يونيون برلين، الشوط الأول متقدما بهدف سجله دانيلو ديوخي في الدقيقة (37).

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وفي الشوط الثاني، أضاف يونيون برلين، الهدف الثاني عن طريق روبير سكوف في الدقيقة (48)، قبل أن يسجل نيك ولتيماد هدفين لشتوتجارت عادل بهما النتيجة في الدقيقتين (51، 59).

وفي الدقيقة (69) سجل أتاكان كارازور، الهدف الثالث لشتوتجارت.

ورفع شتوتجارت، رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، محققا فوزه الخامس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في 5.

في المقابل، توقف رصيد يونيون برلين عند 16 نقطة في المركز ال11، متلقيا خسارته الخامسة هذا الموسم مقابل الفوز في 4 مباريات، والتعادل في مثلها.
 

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