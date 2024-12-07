صيباري يتألق في اكتساح أيندهوفن لتفينتي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

عزز أيندهوفن صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم بفوزه على ضيفه تفينتي أنشخيده (6-1)، اليوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 15 من المسابقة.

صيباري يتألق في اكتساح أيندهوفن لتفينتي

وأنهى أيندهوفن الشوط الأول متقدما (3-1)، حيث تقدم تفينتي بهدف سجله سيم ستيجن في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل نوا لانج وماليك تيلمان وإسماعيل صيباري 3 أهداف لأيندهوفن في الدقائق 20 و34 والثانية من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

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وفي الشوط الثاني، سجل إسماعيل صيباري الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 54، ثم سجل ريشي ليديزما الهدف الخامس في الدقيقة 63، قبل أن يختتم ريكادو بيبي أهداف أيندهوفن في الدقيقة 85.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد تفينتي عند 28 نقطة في المركز الخامس.

 

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صيباري يتألق في اكتساح أيندهوفن لتفينتي

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