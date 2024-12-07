ميرنا وليد تتصدر تريند جوجل بعد تعرضها لوعكة صحية وإجراء عملية جراحية بسبب إصابة أثناء مسرحية "قمر الغجر"

تصدرت الفنانة ميرنا وليد تريند جوجل بعد إعلان تعرضها لوعكة صحية تطلبت تدخلًا طبيًا عاجلًا. وكشفت الفنانة أنها أصيبت أثناء أدائها دورها في مسرحية "قمر الغجر" على خشبة مسرح البالون، مما أدى إلى آلام شديدة في قدمها استدعت نصيحة الأطباء بإجراء عملية جراحية.

وأوضحت ميرنا أنها كانت تقدم ما يصل إلى سبعة استعراضات يوميًا خلال عرض المسرحية، وكانت ترتدي حذاءً ذو كعب عالٍ، وهو ما زاد من الضغط على قدمها وأدى إلى تفاقم الإصابة. وقالت في تصريحاتها: "رغم الألم، كنت ملتزمة تمامًا بدوري على خشبة المسرح، خاصة أن العمل كان تحديًا فنيًا كبيرًا بالنسبة لي."

قمر الغجر.. عمل مسرحي استثنائي

كانت مسرحية "قمر الغجر" هي آخر أعمال ميرنا وليد، وأكدت أنها استمتعت كثيرًا بتجسيد شخصية "قمر"، الفتاة الغجرية التي تعيش صراعًا بين حبها لطالب بكلية الفنون الجميلة وبين تقاليد عشيرتها. ووصفت الفنانة المسرحية بأنها "تجربة استثنائية" نالت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.

"قمر الغجر" هو أوبريت غنائي درامي من كتابة وإخراج الدكتور عمرو دوارة عن فكرة مستوحاة من الكاتب محمود مكي، وضم العمل تسعة استعراضات وأغاني فردية وثنائية كتبها الشاعر سعيد شحاتة ولحنها الموسيقار أحمد الناصر. وتولى تصميم الاستعراضات الفنان محمد زينهم، أحد نجوم فرقة رضا.

طاقم العمل وتألق ميرنا في دور "قمر"

شاركت ميرنا وليد البطولة مع نخبة من الفنانين، منهم: علاء حسني، آمال رمزي، حسان العربي، وفاء السيد، بالإضافة إلى فريق كبير من الممثلين والمغنيين الذين أبدعوا في تقديم العمل. وقد أشادت النقاد بدور ميرنا، معتبرين أن "أداءها البارع أضاف لمسة إنسانية مميزة للشخصية".

جمهور المسرح يشيد بالعرض

لاقى أوبريت "قمر الغجر" نجاحًا كبيرًا وحضورًا جماهيريًا مميزًا، مما دفع فريق العمل للتفكير في إعادة تقديمه بمواسم جديدة. وأعربت ميرنا عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية، مؤكدة أن "العمل الجماعي والتكامل الفني بين فريق العرض كان له الفضل في هذا النجاح."

نظرة مستقبلية رغم المعاناة الصحية

ورغم الأزمة الصحية التي تمر بها، أكدت الفنانة أنها متحمسة للعودة قريبًا إلى الساحة الفنية بمجرد تعافيها من العملية. واختتمت حديثها برسالة لجمهورها: "الحب والإصرار هما القوة التي تجعلنا نتخطى كل العقبات، وأنا ممتنة لدعمكم ودعواتكم لي بالشفاء."

بهذا الحضور الفني والإنساني المميز، أثبتت ميرنا وليد أن التزامها بالمسرح والفن لا يتوقف عند حدود التحديات، بل يمتد ليشمل التفاني والإبداع، مما يجعلها واحدة من أبرز نجوم الساحة الفنية اليوم.