مصرع 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الفاروقية بمركز دار السلام بسوهاج

شهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعه الفاروقية بالطريق الزراعى، نجم عن الحادث 5 حالات وفاة، وتم نقلهم بمستشفى دار السلام المركزى.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق الزراعى بمركز دار السلام انقلاب سياره مينى بترعه الفاروقية، أنه أثناء سير السيارة ميكروباص مينى قيادة المدعو "ياسر.خ.ع" 47 سنه سائق ومقيم دائرة المركز، بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيدة مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها بالترعة المشار إليها.

نجم عن الحادث وفاة كل من:-

1- المدعو "أحمد.س.م " 42 سنه موظف

2- شقيقاه "محمد" 57 سنه موظف

3- المدعوه "عبير "40سنه ربة منزل

4- نجل شقيقهم المدعو "إسلام.ع.س " 25 سنه مهندس

5- نجل الأول الطفل "زياد" 5 سنوات وجيمعهم مقيمين دائرة المركز وتم نقل الجثامين بمستشفي دار السلام المركزي

إصابة كل من:-

1- قائد السيارة كدمه بالكتف الأيسر

2- المدعو "عفيفي. س. م" 55 سنه مدرس كدمات متفرقة بالجسم

3- المدعو "محمد. ا. ت "54 سنه مدرس سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

4- المدعوة "سحر. ا.م" 51 سنه مدرسة كدمات متفرقة بالجسم

5- المدعوة "هدي.ا.ن" 47 سنه ربة منزل " كدمات متفرقة بالجسم "

6- المدعوة " مروه.ع. ا" 35 سنة موظفة سحجات متفرقة بالجسم "

7- الطفل "مهران.م.م" 5 سنوات سحجات متفرقة بالجسم " وجميعهم مقيمين بذات الناحية.

افاد قائد السيارة والمصابين بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية،حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.