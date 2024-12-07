"بدرية طلبة تدافع بشراسة عن ياسمين عبد العزيز: "ملكة الإعلانات غنية عن التعريف"

في موقف أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خرجت الفنانة بدرية طلبة للدفاع عن صديقتها المقربة، النجمة ياسمين عبد العزيز، بعد تعرض الأخيرة لهجوم من بعض المتابعين بسبب أحدث إعلان قدمته.

ونشرت بدرية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" رسالة حادة اللهجة مليئة بالانتقادات للأشخاص الذين هاجموا ياسمين، ووصفتهم بأنهم يفتقرون للمصداقية والحجة. وجاء في منشورها:

"من العته والسفه أن اللي العالم كله اتفق عليها وأطلقوا عليها ملكة الإعلانات، وتكون الواجهة الإعلانية لأكبر البراندات، وبيتعمل لها مسلسل كل سنة، ونجمة شباك في السينما والمسرح، يجي مأجور، متسول، مرتشي، يخدم مصالح مشبوهة وينتقدها علشان المال. واضح جدًا إنهم مش لاقيين حاجة يقولوا عنها. وعلى رأي المثل: ملاقوش في الورد عيب قالوا يا أحمر الخدين."





وأضافت بدرية إشادة بصديقتها قائلة:

"هي طبعًا، تبارك الله، قمر وحلاوة وعود مفيش زيه. ربنا يحفظها ويحميها ويجعل كيدكم في نحركم يا شوية لما مة مش قادرين تدّاروا الغل والحقد والحسد اللي جواكم."





ولم تخلُ رسالتها من السخرية، حيث خاطبت المنتقدين بلهجة لاذعة:

"اه صحيح، علشان الجُمل البيضة اللي انتو حافظينها، أنا بطبل وكمان برقص، وهي ست الستات وملكة الإعلانات، اهري يا مهري وامسح التعليقات. وحدوا الهاشتاج يا محبين الملكة: ياسمين عبدالعزيز ملكة الإعلانات."





ردود الفعل بين دعم وجدل

منشور بدرية أثار موجة من ردود الفعل بين مؤيدين ومعارضين. البعض اعتبر أن دفاعها القوي عن ياسمين هو تعبير عن الوفاء والصداقة الحقيقية، بينما رأى آخرون أن اللهجة المستخدمة في المنشور قد تكون تجاوزت حدود اللياقة.

في المقابل، لم تخرج ياسمين عبد العزيز بأي تصريح رسمي حتى الآن، واكتفت بالصمت إزاء الجدل المثار حول إعلانها الأخير.

ياسمين عبد العزيز: أيقونة فنية ومثيرة للجدل

ياسمين عبد العزيز، التي لطالما اعتبرت واحدة من أهم نجمات جيلها، عرفت بنجاحاتها المستمرة في السينما والتلفزيون. ومع كل ظهور جديد لها، سواء كان إعلانًا أو عملًا دراميًا، تحظى بمتابعة كبيرة، ولكن لا يخلو الأمر من انتقادات، ما يجعلها دائمًا في دائرة الضوء.

هل سترد ياسمين على هذه الهجمات؟ وهل سيتوقف الجدل الدائر حول إعلانها؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.