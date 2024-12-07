إصابة ربة منزل بطلق خرطوش أثناء عبث أبنها بمركز جرجا بسوهاج

أستقبلت مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، ربة منزل مصابة بطلق خرطوش فى الرقبه، أنه أثناء عبث أبنها بفرد خرطوش خرجت منه طلقة مما أدى إلى إصابتها.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة بوصول المدعوة "فوقيه.م.ا "45 سنه ربة منزل، إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة مصابه رش خرطوش بالرقبة والصدر ومقيمه بمركز جرجا

وبالانتقال والفحص وبسؤال زوجها أفاد المدعو "صبري.ع.ع" 45 سنه عامل ومقيم بذات الناحية أثناء قيام زوجته المذكورة بإعداد الخبز بفرن بلدي أعلي سطح المنزل وعقب وضعها الوقود البلدي بالفرن إنفجرت منه طلقه أحدثت إصابتها ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

توصلت التحريات إلي عدم صحة ما جاء بأقوال زوج المصابه، وأن وراء أرتكاب الواقعه نجلهما المدعو "عبد الحميد "19 سنه طالب ومقيم بذات الناحية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعه وذلك أثناء عبثه بفرد خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ أحدثت إصابة والدته المشار إليها وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.