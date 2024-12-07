"طالب" يتخلص من حياته بقرص حفظ الغلال لسوء حالته النفسية بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

لقى طالب مصرعه فى العقد الثانى من العمر يبلغ 19 عامًا، ومقيم بمركز جرجا، مصابًا بحالة تسمم  اثر تناول قرص لحفظ الغلال، مما أدى إلى وفاته أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج  إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من مستشفى برديس المركزي، بوصول المدعو " عبدالله.ا.ح" 19 سنه طالب، مصابًا بحالة تسمم، إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال،وتوفى أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال عمه أفاد المدعو"  خالد.ح.م " 55 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، أنه  أثناء تواجد نجل شقيقه المذكور بالمنزل تناول  قرص لحفظ الغلال، مما أدي لإصابته التي أودت بحياته  لمروره بحالة نفسيه سيئه ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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