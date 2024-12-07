مصرع عامل بورشة نجارة بسبب خلافات مالية بمركز سوهاج

لقى عامل مصرعه فى العقد الثانى من العمر يبلغ 22 عامًا، ومقيم بمركز سوهاج، مصابًا بجرح طعنى بمنتصف الصدر، يعمل بورشة نجارة اثر تعدى صديقه عليه بسلاح أبيض.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز سوهاج يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام، بوصول المدعو "محمود.ا.ه" 22 سنه عامل بورشة نجارة مصابًا بجرح طعنى بمنتصف الصدر وأخر بالرقبة وتوفى عقب وصوله، ومقيم دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص أفاد والد المتوفى 59 عامل ومقيم بذات الناحية، إتهم المدعو " السيد.ص.ا" 24 سنه عامل بورشة نجارة ومقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجله المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته نجم عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة سكين بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.