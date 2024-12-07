مصرع عامل بورشة نجارة بسبب خلافات مالية بمركز سوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

لقى عامل مصرعه فى العقد الثانى من العمر يبلغ 22 عامًا، ومقيم بمركز سوهاج، مصابًا بجرح طعنى بمنتصف الصدر، يعمل بورشة نجارة  اثر تعدى صديقه عليه بسلاح أبيض.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج  إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز سوهاج يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام، بوصول المدعو "محمود.ا.ه" 22 سنه عامل بورشة نجارة  مصابًا بجرح طعنى بمنتصف الصدر وأخر بالرقبة   وتوفى عقب وصوله، ومقيم دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص  أفاد والد المتوفى 59 عامل ومقيم بذات الناحية، إتهم المدعو " السيد.ص.ا" 24 سنه عامل بورشة نجارة  ومقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجله المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته نجم عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة  سكين بإرشاده  وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج حوادث اصابة بالسكين مركز سوهاج مديرية أمن سوهاج

مواد متعلقة

مصرع 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الفاروقية بمركز دار السلام بسوهاج

النعماني يشارك طلابه بمعسكر الجوالة والخدمة العامة والتشجير بجامعة سوهاج

أصابة صاحب مطعم ماكولات بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بسوهاج.. التفاصيل

بسبب خلافات أسرية سيدة تحاول الانتحار بالسقوط من الطابق الثاني بسوهاج

وفاة سائق بشركة خاصة سبب تعرضة لنوبة صرع بمركز سوهاج

مديرية أمن سوهاج تكشف لغز واقعه خطف طفل 3 سنوات بمركز المراغه بسوهاج

ترسية سوق أولاد سلامة الحضري بالمنشاة لأحد المستثمرين

مشاجرة بسبب خلافات على أرض زراعية بمركز المراغة بسوهاج

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

بدء المؤتمر الدولي للمسابقة العالمية 31 للقرآن الكريم.. بحضور وزير الأوقاف

نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يلتقي مع محافظ الجيزة والمستثمرين الصناعيين اليوم

هكذا تظهر عايدة رياض خلال أحداث مسلسل "فهد البطل"

محافظ أسيوط: استمرار تنظيم حملات نظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد بعض الشوارع بمركز ديروط

محافظ أسيوط يؤكد على أهمية مواصلة تطهير الترع والمصارف لوصول المياة لنهايتها

أسعار الأسمنت اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا

نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة