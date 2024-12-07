أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن هناك مستحقات مالية مستحقة للاتحاد لدى بعض الأطراف، سواء من أندية أو جهات أخرى.

جمال علام: هناك مستحقات مالية للاتحاد لدى الأندية

وأوضح علام خلال استضافته في برنامج ملعب الشمس مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن بعض الأندية عليها مبالغ مالية منذ سنوات، وبعضها بدأ بالفعل في تسديد تلك المستحقات، بينما لا تزال هناك أندية أخرى لم تعترف بهذه الديون حتى الآن.

وأشار علام إلى أن الاتحاد يواجه قضايا مرفوعة ضده من بعض الأطراف بسبب مستحقات مالية متعلقة ببطولة "ودّي النيل". كما أكد وجود مبالغ مالية داخلية مسجلة لصالح الاتحاد، وهي مرتبطة بأطراف متعددة، مشددًا على أهمية تسوية هذه الأمور بما يخدم استقرار المنظومة الكروية.

