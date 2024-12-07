أعرب رود فان نيستلروي، مدرب ليستر سيتي، عن أمله فى ظهور لاعبيه بنفس الروح والقتال التي أظهروها أمام وست هام، عندما يواجه برايتون بعد غد الأحد.

فان نيستلروي: أرغب في تكرار ما حدث أمام وست هام

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن ليستر سيتي استعاد توازنه مع مدربه الجديد من خلال الفوز 3-1 على وست هام، حيث إن الأهداف التي سجلها جيمي فادري وبلال الخنوس ووباتسون داكا، منحت الفريق الفوز الأول في 7 مباريات.

من جانبه، قال فان نيستلروي، في تصريحات صحفية: "تحقيق النتائج هو الهدف الرئيسي".

وأجاب على سؤال حول الذي يحتاجه يوم الأحد لكي يفوز: "يبدأ الأمر بتقديم نفس الأداء الذي قدمناه يوم الثلاثاء، والاستثمار في الروح القتالية، ومن ثم التطلع لتحسين بعض الأمور".

وأكد: "هذا هدفي. هذا يمنحك أفضل فرصة لتحقيق الفوز".

وأردف: "كان هذا هو الجانب من الأداء الذي كنت أكثر سعادة به. رأيت الرغبة في كل لاعب، وكيف كانوا يقاتلون من أجل بعضهم البعض".

وأكمل: "البدلاء كان لهم تأثير عظيم. هذا هو أساسنا. بدأت ببعض التغييرات البسيطة قبل المباراة والتي تم استيعابها بشكل جيد".

وأوضح: "عملنا أكثر عليهم هذا الأسبوع. بالإضافة إلى الأسس، نبدأ في بناء رؤية للنادي".

