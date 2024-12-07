فان نيستلروي: أرغب في تكرار ما حدث أمام وست هام
أعرب رود فان نيستلروي، مدرب ليستر سيتي، عن أمله فى ظهور لاعبيه بنفس الروح والقتال التي أظهروها أمام وست هام، عندما يواجه برايتون بعد غد الأحد.
فان نيستلروي: أرغب في تكرار ما حدث أمام وست هام
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن ليستر سيتي استعاد توازنه مع مدربه الجديد من خلال الفوز 3-1 على وست هام، حيث إن الأهداف التي سجلها جيمي فادري وبلال الخنوس ووباتسون داكا، منحت الفريق الفوز الأول في 7 مباريات.
من جانبه، قال فان نيستلروي، في تصريحات صحفية: "تحقيق النتائج هو الهدف الرئيسي".
وأجاب على سؤال حول الذي يحتاجه يوم الأحد لكي يفوز: "يبدأ الأمر بتقديم نفس الأداء الذي قدمناه يوم الثلاثاء، والاستثمار في الروح القتالية، ومن ثم التطلع لتحسين بعض الأمور".
وأكد: "هذا هدفي. هذا يمنحك أفضل فرصة لتحقيق الفوز".
وأردف: "كان هذا هو الجانب من الأداء الذي كنت أكثر سعادة به. رأيت الرغبة في كل لاعب، وكيف كانوا يقاتلون من أجل بعضهم البعض".
وأكمل: "البدلاء كان لهم تأثير عظيم. هذا هو أساسنا. بدأت ببعض التغييرات البسيطة قبل المباراة والتي تم استيعابها بشكل جيد".
وأوضح: "عملنا أكثر عليهم هذا الأسبوع. بالإضافة إلى الأسس، نبدأ في بناء رؤية للنادي".