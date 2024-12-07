قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الليجا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة الألماني هانز فليك، عن قائمة اللاعبين المشاركين في مواجهة ريال بيتيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني "لا ليجا" لهذا الموسم 2024/2025.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الليجا

ويبحث البارسا تحت قيادة الداهية الألمانية عن تحقيق الفوز خلال مواجهة الغد، في المباراة التي يتوقع أن تشهد إثارة ومتعة كبيرة.

txt

هوتسلر: بونانوتي لديه مستقبل باهر في برايتون

txt

شتوتجارت يقلب تأخره أمام يونيون برلين لفوز مثير

قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس:-


حراسة المرمى: بينيا، تشيزني، أسترالاجا.

خط الدفاع: كوبارسي، بالدي، إينيجو مارتينيز، كوندي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجيز، هيكتور فورت.

خط الوسط: جافي، بيدري، فرينكي دي يونج، كاسادو، داني أولمو، بابلو توري، فيرمين لوبيز. 
خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينها، لامين يامال، ب أو فيكتور، فيران توريس.

 

مواد متعلقة

فان نيستلروي: أرغب في تكرار ما حدث أمام وست هام

جمال علام: هناك مستحقات مالية للاتحاد لدى الأندية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

محمد موسى: ترامب انقلب على تصريحاته السابقة بإنهاء الحروب في العالم

أستاذ علم اجتماع سياسي: الجيش السوري جفف منابع الإرهاب وأنهى الحرب الكونية

بايرن ميونخ يُخطط لتمديد عقد مانويل نوير

وكيل "الموسيقيين" يفتح النار على طارق الشناوي: محدش وصي علينا

قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الليجا

دايما يسبح ضد التيار| محمد موسى يهاجم طارق الشناوي بسبب شيرين عبدالوهاب

تعالى بقنابلك النووية| محمد موسى ردا على تصريحات ترامب.. فيديو