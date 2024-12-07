أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة الألماني هانز فليك، عن قائمة اللاعبين المشاركين في مواجهة ريال بيتيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني "لا ليجا" لهذا الموسم 2024/2025.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الليجا

ويبحث البارسا تحت قيادة الداهية الألمانية عن تحقيق الفوز خلال مواجهة الغد، في المباراة التي يتوقع أن تشهد إثارة ومتعة كبيرة.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس:-



حراسة المرمى: بينيا، تشيزني، أسترالاجا.

خط الدفاع: كوبارسي، بالدي، إينيجو مارتينيز، كوندي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجيز، هيكتور فورت.

خط الوسط: جافي، بيدري، فرينكي دي يونج، كاسادو، داني أولمو، بابلو توري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينها، لامين يامال، ب أو فيكتور، فيران توريس.