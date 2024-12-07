على الرُّغم من تقدمِّه في السِّن وإصاباته، يعتزم ​بايرن ميونيخ​ عرض تمديد عقد حارس مرماه ​مانويل نوير​.

بايرن ميونخ يُخطط لتمديد عقد مانويل نوير

ووفقًا للتقارير الالمانية تمَّ الاتفاق بالفعل داخل قيادة النادي على خطة تمديد العقد مع حارس مرماهم الأسطوري. يُعتقد أيضًا أنَّ احتمالية قرار نوير بالاعتزال الآن أقل من 1٪".

لا يشعر بايرن حاليًا بالحاجة إلى تغيير مركز حارس مرماه. تدرك القيادة أن نوير لم يعد في المنافسة على أن يكون أفضل حارس مرمى في العالم، لكنهم يعتقدون أنه لا يزال بإمكانه تقديم موسم قوي.