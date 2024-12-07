عودة مبكرة لفينيسيوس جونيور من الإصابة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تعافى البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني من الإصابة وسيعود إلى الملاعب في وقت أسرع من المتوقع، بدءا من مباراة فريقه مع أتالانتا الإيطالي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حسب ما أعلن مدرب فريق العاصمة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الجمعة.

عودة مبكرة لفينيسيوس جونيور من الإصابة

وأصيب الجناح الدولي السريع البالغ 24 عاما في عضلات باطن الركبة في نوفمبر الماضي، وكان سيغيب حتى نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) في الدوحة في 18 ديسمبر.

txt

الترجي التونسي يتعادل سلبيًا مع ساجرادا الأنجولي

txt

مدرب برشلونة: أراوخو لن يواجه بيتيس لكنه جاهز لدورتموند

قال أنشيلوتي "تعافى فيني جيدا من إصابته، لن يكون جاهزا غدا (السبت في الدوري الإسباني ضد جيرونا)، لكنه سيكون حاضرا لمباراة دوري أبطال أوروبا" في إيطاليا.

ويأمل "الفريق الملكي" في عودة سرعية لوصيف الكرة الذهبية للموسم الماضي، إذ خسر 3 من مبارياته الخمس الأخيرة في دوري الأبطال الذي يحمل لقبه وحيث يحتل المركز الـ24 المخيب.

 

مواد متعلقة

فان نيستلروي: أرغب في تكرار ما حدث أمام وست هام

جمال علام: هناك مستحقات مالية للاتحاد لدى الأندية

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

جمال علام: عملت وديعتين للاتحاد واحده ١٠٠ مليون جنيه والتانيه مليون ونص دولار

"بدرية طلبة تدافع بشراسة عن ياسمين عبد العزيز: "ملكة الإعلانات غنية عن التعريف"

جمال علام: استلمت اتحاد الكرة ولم يكن هناك أي موارد

عبد الغني هندي: لا بد من وضع معايير أخلاقية وعقائدية لضبط سلوك المجتمع

إلهام شاهين تشارك صورة مع النجم العالمي مايكل دوجلاس في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

عبد الغني هندي: الإسلام يدعو إلى احترام العقل وتعزيز المواطنة

عودة مبكرة لفينيسيوس جونيور من الإصابة