جمال علام: استلمت اتحاد الكرة ولم يكن هناك أي موارد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال استضافته في برنامج "ملعب الشمس"، عن التحديات التي واجهها الاتحاد منذ توليه المسؤولية، مؤكدًا أن الوضع المالي كان صعبًا للغاية عند استلامه المهام، حيث لم تكن هناك موارد مالية كافية لتسيير الأمور.

جمال علام: استلمت اتحاد الكرة ولم يكن هناك أي موارد

وأوضح علام أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، عمل مع مجلس الإدارة على وضع نظام يهدف إلى توفير موارد مالية تضمن استقرار الاتحاد وقدرته على تغطية التزاماته.

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وأضاف: "عندك عدد كبير من المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية، وهذا يتطلب موارد ضخمة لإدارتها. لذلك كان لزامًا علينا البحث عن مصادر تمويل جديدة للحفاظ على استمرارية العمل".
 

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