

أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد تمكن من تحقيق استقرار مالي ملموس خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى وجود ودائع مالية كبيرة تساهم في دعم العمل داخل الاتحاد.

جمال علام: عملت وديعتين للاتحاد واحده ١٠٠ مليون جنيه والتانيه مليون ونص دولار

وأوضح علام خلال استضافته في برنامج "ملعب الشمس"، أن الاتحاد لديه وديعة بقيمة 100 مليون جنيه مصري تحقق عوائد شهرية جيدة، بالإضافة إلى وديعة أخرى بالدولار قيمتها 1.5 مليون دولار، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا مقارنة بوضع الاتحاد المالي السابق.

وأضاف علام: "في بداية تولي المسؤولية، لم تكن هناك ودائع أو موارد مالية مستقرة، ولكننا نجحنا خلال الفترة الماضية في تحسين الوضع المالي للاتحاد، مما يمنحنا أملًا وتفاؤلًا لمواصلة العمل بشكل أفضل خلال العام الجديد".

