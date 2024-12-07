جمال علام: حسام حسن قادر على قيادة منتخب مصر للتتويج بأمم إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أشاد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم،  بطريقة المدير الفني حسام حسن في التعامل مع لاعبي المنتخب الوطني.

جمال علام: حسام حسن قادر على قيادة منتخب مصر للتتويج بأمم إفريقيا

وأوضح علام خلال تصريحاته ببرنامج ملعب الشمس والمذاع على قناة الشمس مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن حسام حسن يمتلك أسلوبًا خاصًا ومميزًا في التعامل مع اللاعبين، ما يساعد على بناء علاقة جيدة معهم ويحفزهم لتقديم أفضل أداء داخل الملعب.

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وأضاف علام: "اللاعبون يشعرون بالراحة مع الكابتن حسام، وطريقته المختلفة في الإدارة تمنح المنتخب دفعة إيجابية، ونتمنى أن يستمر هذا النهج وأن يحقق المنتخب المزيد من النجاحات تحت قيادته في الفترة المقبلة".
 

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