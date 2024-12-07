3 ميداليات برونزية في بطولة الجمهورية للكاراتية لإدارة غرب المنصورة التعليمية

حصدت إدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، ثلاث ميداليات برونزية في بطولة الجمهورية للكاراتية.

شاركت مدارس غرب المنصورة التعليمية في البطولة بمتابعة من مدير عام الإدارة الدكتور أحمد يحيي، والدكتور طارق أنور وكيل إدارة غرب المنصورة، وتوجيه التربية الرياضية بغرب المنصورة التعليمية.

ونجحت إدارة غرب المنصورة في حصاد ثلاث ميداليات برونزية في بطولة الجمهورية للكاراتيه مدارس.

حيث فاز 3 طلاب وهم الطالب محمدكمال الدين حسين من مدرسة الفردوس الرسمية للغات، الطالب محمد احمد جمال محمود من مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية، الطالب يوسف أحمد عصمت أحمد من مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية.



واشاد مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية بجهود توجيه التربية الرياضية بإدارة غرب المنصورة التعليمية، على استمرار حصاد البطولات.

جانب من الفائزين

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