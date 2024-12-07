محمد موسى: الأمن الفكري حجر أساس حماية المجتمع من الأفكار المنحرفة

قال الإعلامي محمد موسى، إن الأمن الفكري هو حجر الأساس لحماية المجتمع من الأفكار المنحرفة والمتطرفة وهو الضمانة لحفاظ الأفراد على معتقداتهم وهوياتهم من التأثيرات السلبية التي قد تؤدي لتآكل نسيج المجتمع والتوعية بالأمن الفكري تساهم في رفع مستوى الوعي بين الأفراد وحمايتهم من التأثر بالأفكار الهدامة التي تستهدف استقرار المجتمع.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الأمن الفكري يتطلب تعاون وتكامل بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة، وأولها تقديم خطاب ديني مستنير يواجه التحديات الفكرية، ويعزز من دور الفتوى في تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي ودور الفتوى في تعزيز الانتماء الوطني، ترسيخ مبدأ المواطنة، إعلاء قيمة العقل والفكر، ودعم قيم الوسطية والاعتدال.