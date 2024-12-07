جوميز يرحب برحيل ثنائي الزمالك

الفجر الرياضي
مجدي وجوميز
مجدي وجوميز

يرحب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، برحيل اثنين لاعبين عن صفوف الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

جوميز يفتح الباب أمام رحيل الجزيري وصبحي

وحسب برنامج "ملعب أون" المذاع قناة "أون تايم سبورتس" والذي يقدمه إبراهيم عبدالجواد فإن جوزيه جوميز لا يمانع رحيل الحارس محمد صبحي والمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري عن صفوف الزمالك.

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وأوضح عبدالجواد أن جوميز يفتح الباب أمام رحيل الجزيري بسبب تراجع مستواه إضافة إلى عدم امتلاكه أي دوافع للعودة لمستواه مجددًا مع الفريق الأبيض بجانب تألق ناصر منسي.

ولا يمانع جوميز، رحيل الحارس محمد صبحي عن الزمالك، في ظل ابتعاده عن مستواه وتألق محمد عواد الذي فرض نفسه على تشكيل الفريق الأساسي منذ مساهمته في الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

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