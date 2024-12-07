اليوم أولى جلسات محاكمة سفاح الغربية بعد قتل أسرتة وإشعال النار فيهم

تنظر محكمة جنايات المحلة الكبرى، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة سفاح الغربية، الذى قام بقتل والدتة وشقيقتة وشقيقة وقطعهم إلى أشلاء واشعل فيهم النيران بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية فى شهر يونيو الماضي، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بقيام شاب يدعى " م أ " محامى ٢٩ عام، بقتل والدتة وشقيقتة وشقيقه واشعال النار فى جثثهم وهروب المتهم.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتم احالتة إلى النيابة العامة للتحقيق.