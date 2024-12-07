عاجل - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. كم يسجل في البنك المركزي؟

استقر سعر الدولار اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، أمام الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة داخل مصر. في البنك الأهلي المصري، سجل السعر 49.93 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.96 جنيه للشراء و50.06 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، استقر السعر عند 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع، في حين بلغ متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري 49.93 جنيه للشراء و50.06 جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار الدولار في عدد من البنوك:

البنك المركزي المصري:

49.93 جنيه للشراء.

50.06 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري:

49.93 جنيه للشراء.

50.03 جنيه للبيع.

بنك مصر:

49.93 جنيه للشراء.

50.03 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

49.95 جنيه للشراء.

50.05 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB):

49.96 جنيه للشراء.

50.06 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: