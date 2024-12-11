عن قرافة الشافعي.. أستاذ آثار: تم استبعاد الآثاريين من لجنة تقييم الأعمال

كشف الدكتور محمد حمزة الحداد خبير الآثار والتراث ومساعد رئيس جامعة القاهرة سابقًا، عن كواليس عمل اللجنة التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور والتي كان منوط بها ترتيب صلاح سالم، وتقييم عمليات الهدم والإزالة الجارية في القرافة الصغرى والكبرى على سفح جبل المقطم والمعروفة بقرافة الإمام الشافعي.

ندوة الصحفيين

وجاءت تصريحات الدكتور محمد حمزة الحداد في الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين في قاعة محمد حسنين هيكل يوم الخميس 5 أغسطس تحت عنوان «المقابر التاريخية.. المخاطر التي تهدد الآثار والتراث» والتي أدارها الزميل الأستاذ علي القماش، وبحضور الدكتور حجاجى إبراهيم أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية ورئيس أقسام الآثار بجامعة طنطا سابقًا، والدكتور أحمد دسوقي كبير باحثين في الآثار ومدير الشئون الفنية بالمتاحف التاريخية سابقًا.

استبعاد الأثريين

وقال الدكتور محمد حمزة، إن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي رئيس اللجنة في بدء عملها استبعد الآثاريين من العمل حيث قال «مش عايز وجع الدماغ بتاع الأثريين» في إشارة منه –حسب كلام الحداد- أن الآثاريون يدققون ولا يتنازلون عن أي حجر تراثي وهو ما قد يعطل أعمال اللجنة

رئيس الوزراء

وأشار الحداد في حديثه إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024م قال إن ما حدث في القرافة لن يتكرر مرة أخرى خلال الفترة القادمة إن شاء الله وننتظر من رئيس الوزارء الكثير في هذا الملف.

وأكد الحداد إن مصر بلد عظيم بتاريخه وتراثه، والتخلي عن بناء أثري هو التخلي عن صفحة من صفحات التاريخ ومحو لها، وأكد أن المشروعات القومية والعمل على إنجازها هو عمل وطني لا أحد ينكر ذلك ولكن ليس على حساب التاريخ والتراث.

وشدد الحداد على أن القيادة السياسية توجيهاتها واضحة للغاية فيما يخص الحفاظ على التراث والآثار وعلى التنفيذيين العمل على ذلك ومراعاته في كل خطوة من خطوات تنفيذ المشروعات القومية.

إن ما يجري من عمليات هدم وإزالة في مقابر الإمام الشافعي هو محو للهوية المصرية في فترة القرون الثلاثة الأولى لصدر الإسلام.