تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

حدد الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، تشكيل فريقه الأساسي لخوض مباراة اليوم ضد ريال بيتيس في بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويلتقي فريق برشلونة بنظيره ريال بيتيس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة اليوم ضد ريال بيتيس

  • حراسة المرمى: بينيا
  • خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إنييجو، بالدي
  • خط الوسط: أولمو، بيدري، كاسادو، رافينيا
  • خط الهجوم: داني أولمو، ليفاندوفسكي، لامين يامال
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قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الليجا

ويحتل فريق برشلونة، المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة بينما يتواجد ريال بيتيس بالمركز الحادي عشر ومعه 20 نقطة.

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني