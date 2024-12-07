يحل فريق الأهلي ضيفًا على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في الثالثة عصر غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أورلاندو ستاديوم في جوهانسبرج، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام أورلاندو بيراتس بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ويمكن متابعة جميع مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025، بدءًا من مرحلة المجموعات، عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يُذكر أن الأهلي يحمل لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين، حيث توج بالبطولة في النسخة الماضية بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في مجموع المباراتين، بينما حصل على اللقب في النسخة التي قبلها على حساب الوداد المغربي بنتيجة (3-2) في مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

بدأ الأهلي دور المجموعات بفوز 4-2 على أرضه على ستاد أبيدجان، مما أظهر قوته الهجومية. على الصعيد المحلي، حقق الأهلي بداية ثابتة، حيث حقق فوزين وتعادلين في مبارياته الأربع الأولى، ليحتل المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز، بفارق نقطتين خلف المتصدر.

في مباراته الأخيرة، تعادل الأهلي دون أهداف خارج أرضه أمام البنك الأهلي المصري. يتطلع حامل لقب دوري أبطال إفريقيا إلى لقبه الثالث على التوالي، مما يؤكد مكانته في هذه البطولة.