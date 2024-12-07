موعد مباراة الخليج ضد الاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم عن معلق مباراة الخليج ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المواجهة المثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من موسم 2024-2025. وتعد هذه المباراة من أبرز لقاءات الدوري، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد المباراة

تُقام مباراة الخليج ضد الاتفاق اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:55 بتوقيت القاهرة، والساعة 15:55 بتوقيت مكة المكرمة.

معلق المباراة والقنوات الناقلة

سيتم بث المباراة مباشرة عبر قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي، ويمكن متابعة المباراة عبر قناة SSC SPORT 1 HD، حيث سيكون المعلق الرياضي جعفر الصليح مسؤولًا عن التعليق على أحداث اللقاء.