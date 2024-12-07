من أجل مونديال الأندية.. الهلال السعودي مصمم على ضم محمد صلاح



كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يسعي للحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري، ويحاول الريدز تجديد عقد الفرعون المصري من أجل الإبقاء عليه داخل الأنفيلد.

ويحق للدولي المصري التفاوض مع أي نادي بداية من شهر يناير القادم، حيث سيكون قد دخل في الفترة الحرة.



وقال الصحفي الإنجليزي "بن جاكوبس"، أن الهلال يُصر على التعاقد مع محمد صلاح، وذلك من أجل تدعيم صفوفه بقوة للمنافسة في كأس العالم للأندية 2025.

وأضاف جاكوبس أن ليفربول يتقدم بشأن مفاوضاته مع رامي عباس وكيل محمد صلاح لتجديد عقد اللاعب، لكنه أكد بأن الهلال لا يريد الاستسلام وسيحاول بشتي الطُرق ضم الدولي المصري.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الهلال السعودي في المجموعة الثامنة مع أندية ريال مدريد الإسباني وسالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.