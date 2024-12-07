موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

يبحث عشاق كرة القدم عن معلق مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق إيفرتون غريمه التقليدي ليفربول في مباراة مرتقبة على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الموسم 2024-2025.

موعد المباراة
تُقام المباراة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر، 3:30 مساءً بتوقيت السعودية، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

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معلق المباراة والقنوات الناقلة
سيتم نقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمكن متابعة المباراة على قناة beIN Sports HD1، حيث سيكون المعلق أحمد البلوشي مسؤولًا عن التعليق على أحداث المباراة.

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