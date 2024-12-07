محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف 3.7 كيلومتر شوارع بحي غرب



تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أعمال رصف 3.7 كم من شوارع منطقة السادات والطريق المجاور للسكة الحديد بحى غرب مدينة أسيوط بتكلفة 16 مليون و500 ألف جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025 وذلك للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورافقه خلال الجولة عيون إبراهيم رئيس حي غرب أسيوط، والمهندس أسامة أحمد محمد مدير وحدة مشروع الرصف بالمحافظة، ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وحيث تفقد المحافظ أعمال تنفيذ رصف الشارع الموازي لشريط السكة الحديد "خلف إدارة مكافحة المخدرات" والطريق المؤدي إلى مزلقان شارع رياض "شارع المحاريث الهندسية" وفضلا عن الطريق أمام مسجد الرحمن بمنطقة السادات عن طريق وحدة مشروع الرصف بالمحافظة ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025 تحت إشراف مديرية الطرق والكباري برئاسة المهندس أحمد صلاح مدير المديرية بأسيوط.

وأكد أبو النصر على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة والتأكيد على جودة الأعمال لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وتحسين الحالة العامة للشوارع والميادين لافتًا إلى العمل على النهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن الجهود المبذولة في القطاعات المختلفة مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ في أسرع وقت ممكن.