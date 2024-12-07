موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يتطلع عشاق كرة القدم إلى معلق مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق كريستال بالاس نظيره مانشستر سيتي على ملعب "سيلهورست بارك" في لندن، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من موسم 2024-2025.

موعد المباراة
تُقام المباراة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الزمالك يشكر السفير المصري في نيجيريا والقنصل لتسهيل وصول بعثة الفريق استعدادًا لملاقاة إنيمبا

أحمد عبد الحليم: ناصر منسي يجب أن يكون أساسيًا في الزمالك.. ويستحق التواجد في منتخب مصر

معلق المباراة والقنوات الناقلة
سيتم بث المباراة مباشرة عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمكن متابعة المباراة عبر قناة BeIN Sports 1 على تردد 11013 على القمر الصناعي نايل سات، حيث سيكون المعلق الرياضي عامر الخوذيري مسؤولًا عن التعليق على المباراة.

مواد متعلقة

جوميز يرحب برحيل ثنائي الزمالك

أول قرار من جوميز بعد وصول الزمالك إلى نيجيريا

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

بدء المؤتمر الدولي للمسابقة العالمية 31 للقرآن الكريم.. بحضور وزير الأوقاف

نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يلتقي مع محافظ الجيزة والمستثمرين الصناعيين اليوم

هكذا تظهر عايدة رياض خلال أحداث مسلسل "فهد البطل"

محافظ أسيوط: استمرار تنظيم حملات نظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد بعض الشوارع بمركز ديروط

محافظ أسيوط يؤكد على أهمية مواصلة تطهير الترع والمصارف لوصول المياة لنهايتها

أسعار الأسمنت اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا

نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة